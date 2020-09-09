Сдать английский желающие смогут по собственному выбору

Российским выпускникам школ не придется в обязательном порядке зубрить иностранный язык, чтобы сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом стало известно в среду, 9 сентября.

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Минпросвещения принял решение исключить иностранный язык из перечня предметов, подлежащих обязательной государственной итоговой аттестации. Желающие сдать ЕГЭ по иностранному языку смогут выбрать его в качестве дополнительного.

Ранее предполагалось, что с 2022 году российским выпускникам 11 классов придется доказывать свое знание английского, немецкого, французского, испанского или китайского языка. Но эксперты и представители Национального родительского комитета смогли убедить Минпросвещения, что такой экзамен следует оставить добровольным, передает "Царьград".

В 2020 году российским школьникам выдали аттестаты без экзаменов из-за коронавируса.