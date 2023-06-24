Объявлено о прекращении мятежа вагнеровцев

Бойцов начали возвращать назад

После переговоров с Александром Лукашенко глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял решение отвести войска. По его словам, ситуация стала слишком опасной.

Вагнеровцы сообщили, что если бойцы не покинут свои позиции, то "прольется русская кровь".

"Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил он.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что удалось достигнуть взаимных договоренностей с ЧВК "Вагнер", которые удовлетворили стороны. Переговоры шли в течение всего дня.