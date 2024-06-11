Гигантский питон съел многодетную мать в Индонезии

Гигантский питон съел многодетную мать
Фото: www.unsplash.com
Жуткий инцидент поразил общественность

Страшная трагедия разыгралась в Индонезии. Там огромный питон целиком проглотил местную жительницу. Мать четверых детей пропала несколько дней назад. Она отправилась на рынок за покупками, но так и не вернулась.

Перепуганный муж сразу же забил тревогу. Сначала он пошел искать супругу самостоятельно, затем к поискам подключились окружающие. В какой-то момент внимание людей привлек огромный питон, брюхо которого расперло до невероятных размеров.

Когда змею поймали и вскрыли, там было обнаружено тело несчастной женщины. Известно, что питон впился зубами в ноги 50-летней жертвы, затем задушил ее и полностью проглотил. Муж винит себя в гибели любимой супруги, так как позволил ей одной отправиться на рынок.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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