Гигантский питон съел многодетную мать в Индонезии

Жуткий инцидент поразил общественность

Страшная трагедия разыгралась в Индонезии. Там огромный питон целиком проглотил местную жительницу. Мать четверых детей пропала несколько дней назад. Она отправилась на рынок за покупками, но так и не вернулась.



Перепуганный муж сразу же забил тревогу. Сначала он пошел искать супругу самостоятельно, затем к поискам подключились окружающие. В какой-то момент внимание людей привлек огромный питон, брюхо которого расперло до невероятных размеров.

Когда змею поймали и вскрыли, там было обнаружено тело несчастной женщины. Известно, что питон впился зубами в ноги 50-летней жертвы, затем задушил ее и полностью проглотил. Муж винит себя в гибели любимой супруги, так как позволил ей одной отправиться на рынок.