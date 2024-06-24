Эксперт нашел связь между терактом в Дагестане и захватом СИЗО в Ростове-на-Дону

Раскрыта связь между терактом в Дагестане и захватом СИЗО в Ростове-на-Дону
Фото: соцсети
Все нападавшие были сторонниками одного религиозного течения

Между инцидентами в Дагестане и ростовском СИЗО-1 есть связь – все нападавшие были членами радикального исламского течения такфиризма, которое запрещено в России. Направление берет начало из Египта и подразумевает насилие в отношении христиан, иудеев, а также тех мусульман, которые, по их мнению, состоят в сговоре с "неверными". Об этом рассказал член правления Национальной Ассоциации Юристов РФ Руслан Нагиев.

Известно, что год назад ликвидированные террористы устроили конфликт с муфтиятом Дагестана. Они хотели назначить своего имама в мечеть села Сергокала, но местные выступили против радикального исламизма. После один из братьев Омаровых отправился в Турцию, где примкнул к запрещенной группировке.

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в терактах, был освобожден от должности. Глава республики Сергей Мелихов заявил, что определять степень виновности мужчины по делу будут следователи, однако чиновник должен был следить, чтобы его наследники не стали убийцами – в этом точно есть его большая вина.

Сам Магомед Омаров на допросе рассказал, что знал о религиозных взглядах сыновей, но не общался с ними последние несколько лет.

Сообщается, что общее число погибших в Дербенте и Махачкале достигло 20 человек, а пострадавших – 46. Семьям погибших будет назначена компенсация в 1 млн рублей.

Источник: Mash
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