В Белоруссии отрабатывают танковый бой на западной границе

Минск резко усилил боеготовность после беспорядков в стране

В Белоруссии на фоне нестабильной ситуации внутри страны продолжаются военные учения на западном направлении, откуда руководство Республики видит "недружественные шаги".

Как сообщает Минобороны РБ, на полигоне Обуз-Лесновский в настоящее время проходят учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В частности, на маневрах отработают оборонительный бой, а также стрельбы из танка штатными снарядами.

В сентябре на территории Белоруссии пройдут учения "Славянское братство" с участием белорусских, российских и сербских военных. Участников маневров ожидают 10 – 15 сентября.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей