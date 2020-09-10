Минск резко усилил боеготовность после беспорядков в стране

В Белоруссии на фоне нестабильной ситуации внутри страны продолжаются военные учения на западном направлении, откуда руководство Республики видит "недружественные шаги".

Как сообщает Минобороны РБ, на полигоне Обуз-Лесновский в настоящее время проходят учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В частности, на маневрах отработают оборонительный бой, а также стрельбы из танка штатными снарядами.

В сентябре на территории Белоруссии пройдут учения "Славянское братство" с участием белорусских, российских и сербских военных. Участников маневров ожидают 10 – 15 сентября.