В Баренцевом море подлодки обменялись ракетами

В Баренцевом море снова прошли учения российской атомной подлодки со стрельбами. На этот раз многоцелевая подлодка Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу Северного флота, роль противника сыграл экипаж другого многоцелевого крейсера флота.

Огонь производился ракетой, лишенной боевой части. Интересно, что типы подлодок не называются. Это могли быть субмарины проектов "Щука-Б", "Барракуда", "Кондор" или "Щука". Теоретически в Баренцевом море мог отстреляться и пока единственный принятый на вооружение "Ясень" – подлодка "Северодвинск".

До этого, 8 сентября экипажи подлодок Северного флота отработали торпедные стрельбы в дуэльном варианте.

В последние месяцы Баренцево и Норвежские моря стали настоящей зоной противостояния российских и американских подлодок. Ранее у берегов Норвегии засветилась самая секретная подлодка ВМС США "Сивулф". Также недалеко от российских границ регулярно летают самолеты-разведчики норвежских ВВС.

В ответ Северный флот проводит учения практически постоянно. Так, в начале сентября большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" приняли участие в тактических участях на Таймыре по обороне важного промышленного объекта в Арктике, вероятно, связанного с нефтедобычей.