В США рассказали о подробностях уничтожения двух российских МиГ-29

В США рассказали о подробностях уничтожения двух российских МиГ-29
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
В Москве отрицают даже само присутствие российских истребителей в Ливии

Накануне африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило о двух сбитых в Ливии российских истребителях МиГ-29. По их данным, самолеты пилотировали летчики из частной военной компании "Вагнер", которая якобы тесно связана с Главным разведывательным управлением (ГРУ). Однако никаких документальных подтверждений этой информации нет.

Как пишет корреспондент AI-Monitor в Пентагоне Джаред Сзуба, один из самолетов был сбит 28 июня, а вторая машина была потеряна совсем недавно – 7 сентября. При этом журналист ссылается на заявление контр-адмирала Хейди Берга, возглавляющего разведывательное управление в AFRICOM.

По информации Берга, самолеты российского производства, в том числе, Су-24, наносили удары по целям в Ливии. Каким именно, не уточняется.

Журнал The Drive считает неслучайным появление в интернете видео, где русскоговорящий летчик рассказывает, как его "сбили", и он ждет вертолета. Отсутствие обломков, дыма и само поведение пилота с самого начала говорило о том, что это была тренировка. Тем не менее это означает, что летчиков готовят к подобной ситуации.

По данным The Drive, c мая в Ливии эксплуатируются по меньшей мере 14 самолетов российского производства в интересах Ливийского национальной армии Хафтара. В России эту информацию опровергают и уверяют, что советские самолеты могли перебросить откуда угодно.

По неподтвержденным данным, по крайней мере один из базирующихся в Ливии МиГ-29 совершил полет над стратегическим городом Сирт. 

Александр ИЛЬИН

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