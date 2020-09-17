Анкара не в силах раз и навсегда отказаться от американского истребителя

Турция так и не поставила С-400 на боевое дежурство. Об этом в четверг заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы по-прежнему работают, хотя солдаты знают, как их активировать. Министр добавил, что Анкара купила эти системы, потому что стране они срочно были нужны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что С-400 полностью введут в действие в апреле 2020 года. Еще в ноябре прошлого года Россия досрочно отправила туркам финальную партию частей комплекса С-400, а затем стороны продолжили обсуждение условий поставки еще одной партии. Всего Россия поставила Турции четыре дивизиона ЗРК стоимостью $2,5 млрд. Однако пока Анкара лишь испытывала радар на своих истребителях F-16 и F-4.

На Турцию продолжается давление со стороны США, которых крайне не устраивает эта покупка. Ранее из-за этого Вашигтон исключил Турцию из программы F-35, хотя немалая часть комплектующих для этих истребителей производится на турецких предприятиях.

Анкара еще не теряет надежду получить F-35, хотя и разрабатывает собственный истребитель пятого поколения. Но когда он будет готов, неизвестно, а "тридцать пятый" Турция теоретически может получить уже в этом году. Но для этого ей придется избавиться от С-400, чего Эрдогану делать совершенно не хочется, так как в этом случае он может потерять лицо. Поэтому до сих пор ситуация остается в подвешенном состоянии. До этого американские сенаторы предлагали даже купить у Турции С-400 и решить таким образом вопрос.