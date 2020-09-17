"Прометей" может нанести серьезный урон спутниковой групппировке

C-500 существенно обесценит военный потенциал США, так как система может работать по гиперзвуковым целям, причем на очень больших высотах. Как уверяет китайское издание Sina, у ракеты LGM-30G Minuteman-3 просто нет шансов преодолеть оборону "Прометея".

Кроме того, С-500 эффективна против спутников на низкой орбите, а так как армия США сильно зависит от космических аппаратов для связи и наведения, ей может быть нанесен серьезный урон.

Как ранее утверждал военный эксперт Национального радио Китая Шао Юнлин, для поражения спутников в арсенале С-500 есть ракета 77Н6-Н1 с ядерной боеголовкой малой мощности. Однако официально эта информация не подтверждена.

Учитывая, что С-500, по мнению некоторых экспертов, может быть объединена с системой ПРО С-235, она действительно может поражать межконтинентальные ракеты. Однако ни одна система ПРО не поможет при массированном ядерном ударе. Те же США могут использовать "Трайденты", которыми вооружены ядерные подводные лодки.

Дальность действия "Прометея" на 100 километров дальше, чем у С-400, и это действительно существенное преимущество. Однако США также не стоят на месте, и их система THAAD достаточно точна.

Сложно говорить о непобедимости С-500, пока этот комплекс засекречен. Известно, что он не заменит С-400, а дополнит его. Соответственно, страны, которые покупают С-400, могут впоследствии приобрести и "Прометей".