СМИ: учения "Кавказ-2020" решат судьбу "Терминатора"

СМИ: учения "Кавказ-2020" решат судьбу "Терминатора"
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Военные еще сомневаются в необходимости диковинной и недешевой машины

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут задействованы на осенних учениях "Кавказ-2020". Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, на маневрах может быть решена судьба необычной для российской армии машины, которая стоит, как "навороченный танк", однако лишена классической пушки.

По данным источника, машины задействуют в нескольких крупных эпизодах учений. Экипажи БМПТ поддержат пехотинцев и танкистов как в наступлении, так и обороне. "Терминаторы" будут противостоять тяжелой бронетехнике противника, в том числе, в условиях городской застройки. Именно в городе машина без длинной пушки, зато с целом набором смертоносным вооружений может оказаться эффективнее.

БМПТ будут защищать тяжелую и легкую бронетехнику, расчеты противотанковых ракетных комплексов, а также гранатометчиков. Кроме того, на "Терминатора" хотят возложить задачу уничтожения пулеметных точек, к слову, с этим может справиться и танк. БМПТ должна стать заслоном для хуже бронированных БТР и БМП. До этого начальник Главного автобронетанкового управления генерал-майор Сергей Бибик заявлял, что подразделение на БМПТ повысит огневую мощь танкистов и мотострелков в несколько раз.

Пока построено десять опытных образцов "Терминатора", в серию машина еще не ушла, хотя о подобной машине в СССР задумались еще во времена войны в Афганистане. В городе и в горах танк иногда становится неповоротливым и уязвимым для засевших в засаде гранатометчиков и противотанковых ракет. Поэтому появилась мысль создать вооруженную до зубов бронированную машину, которая могла бы защищать танкистов и пехотинцев в первую очередь не от других танков, а от совершенно разных угроз.

"Терминатор" вооружен двумя автоматическими 30-мм пушками, двумя автоматическими гранатометами АГС-17 такого же калибра. Для защиты от танков у БМПТ есть четыре управляемые ракеты "Атака". Сама машина сделана на базе Т-72.

Александр ИЛЬИН

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