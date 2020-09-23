Истребитель шестого поколения оставит позади Су-57

Истребитель шестого поколения оставит позади Су-57
Фото: Airman 1st Class Briana Cespedes/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Это даже будет не самолет - машина сломает все шаблоны

Истребитель шестого поколения (NGAD), прототип которого уже проходил летные испытания, мог быть спроектирован на компьютере совершенно не так, как F-35 или другие современные самолеты.

Как пишет журнал The Drive, новый истребитель мог пройти сотни часов так называемых "цифровых испытаний", и только после этого подняться в небо. Таким образом можно сэкономить немало времени и максимально ускорить программу. Это "электронный самолет", который подготовили к полету максимально тщательно. Чем-то это похоже на обучение пилотов, которые оттачивают навыки еще на земле, на тренажерах, а в воздухе уже знают, что делать.

Похожим образом испытывался учебно-боевой eT-7 от "Боинга " и "Сааба", который должен заменить старый Red Hawk.

Американское издание предполагает, что бортовые системы и вооружение у прототипа могут быть принципиально новыми. Кроме того, еще на стадии "электронного прототипа" могли быть испытаны датчики, системы связи, двигатель, а также аэродинамические свойства планера и покрытия.

Это делается для того, чтобы оставить позади конкурентов из России и Китая, в частности, производителей Су-57 и J-20. Обе страны долгие годы испытывали эти самолеты, а российский истребитель до сих пор не принят на вооружение. В США изо всех сил стараются избежать ситуации, когда самолет поступает в войска и через несколько лет уже устаревает, так как появляется уже новая машина.

The Drive напоминает, что прототипом F-117 был Have Blue, а Tacit Blue проложил дорогу B-2 Spirit. Успешно испытанные планеры, выполненные по схеме летающее крыло, помогли американцам создать беспилотник RQ-170 Sentinel, который на данный момент является самым засекреченным дроном-разведчиком Пентагона. Однако тогда приходилось подбирать те же композитные материалы и испытывать их в воздухе или аэродинамической трубе. При новом подходе все это можно испытать на компьютере. Похожие технологии используются сейчас в судостроении.

По версии американских военных экспертов, истребитель будущего нельзя будет даже сравнивать с самолетами четвертого поколения. NGAD будет представлять из себя главное звено разнообразных беспилотных систем и других самолетов. Летчику понадобится новое мышление и совершенно другой подход.  

Александр ИЛЬИН

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