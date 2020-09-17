F-22 и Су-57 больше не нужны: новый истребитель будет совсем другой

F-22 и Су-57 больше не нужны: новый истребитель будет совсем другой
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Скорость и маневренность уже не так важны

F-35 и F-22, который на данный момент считаются самыми современными истребителями, уже очень скоро могут устареть.

Как пишет журнал The National Interest, с появлением машины нового поколения, которая уже совершила свой первый полет, сама тактика воздушного боя может измениться настолько, что прежние козыри, такие как скорость, потолок, маневренность могут отойти на второй план.

А важнее всего будет скоординированность действий пилота и искусственного интеллекта беспилотников, которые его будут сопровождать. Кроме того, истребитель шестого поколения подключат к единой сети, объединяющей авиационные, морские и сухопутные силы. Плюс, разумеется, самолет будущего – это машина с открытой архитектурой, то есть ее можно будет постоянно обновлять.

По мнению NI, сейчас очень важно, что будет делать Пентагон с программой дорогостоящего F-35. Если Вашингтон закажет сразу много истребителей нового поколения, количество "тридцать пятых" придется урезать.

То, что в будущем истребители будут тесно взаимодействовать с беспилотниками, понимают и в России. Этим летом на форуме "Армия-2020" представили БПЛА "Гром", который в перспективе должен стать напарником лучшего российского фронтового бомбардировщика Су-34. Даже вооружение у них будет одинаковым. И именно на базе "Грома" будут испытываться технологии искусственного интеллекта.

Быстрые и маневренные истребители для ближнего боя, конечно, останутся. В ВВС России лучший образец такой машины – это Су-35С, у американцев на подходе F-15EX. Однако F-35 не просто так сделали ни супермощным, ни суперманевренным. Уже разрабатывая эту машину, в Lockheed Martin поняли, что радар и датчики важнее мощных турбин. Теперь в в паре с летчиком еще будет работать беспилотник или целый рой дронов.

Александр ИЛЬИН

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