В России назвали ложью испытания истребителя шестого поколения в США

В России назвали ложью испытания истребителя шестого поколения в США
Фото: Tech. Sgt. John Winn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцев обвинили в блефе и подбрасывании "кота в мешке"

Еженедельник "Звезда" назвал "лживой информацией" испытания демонстратора истребителя шестого поколения в США, о которых недавно рассказал помощник командующего ВВС США по закупкам Уилл Роупер.

По мнению издания, это "кот в мешке", которого испытали на компьютере и толком никто не видел. "Звезда" проводит параллель с высказыванием американского президента Дональда Трампа и "супер-пупер ракете", которое вдоволь позабавило журналистов.

Отмечается, что первые публикации об этом прототипе появились на рубеже 2016 и 2017 годов. Программа вписывается в общую стратегию обновления парка истребителей ВВС США до 2035 – 2040 годов. Однако не раскрывают его характеристик, что по версии издания, ставит под сомнения его эффективность и "волшебность", о которой говорил Роупер.

По версии еженедельника, требования к истребителю шестого поколения еще не сформированы, точно так же, как еще 5-6 лет назад профессионалы не могли сойтись в четких критериях определения машины пятого поколения.

"Звезда" пишет, что и в России есть перспективные летательные аппараты, которые будут управлять роем дронов на базе искусственного интеллекта, как это будет делать новый американский самолет. При этом, упоминается беспилотник "Гром", который пока существует только в виде макета. Однако дрон, действительно, планируется сделать ведомым для бомбардировщика Су-34.

Что касается супер-робота "Охотник", то исходя из открытых данных, пока он существует в виде одного прототипа, а когда поступит на вооружение, неизвестно. По данным некоторых экспертов из авиационных сообществ, разработке больших БПЛА серьезно препятствуют санкции, которые ограничили поставку важных комплектующих, а импортозамещение происходит медленнее, чем предполагалось.

Еженедельник, ссылаясь на экспертов пишет, что истребитель будет разгоняться до запредельной скорости в 4-5 Махов. Однако в США неоднократно заявляли, что скорость давно перестала быть "визиткой" истребителей, и важнее его незаметность, радар, датчики и авионика.

"Звезда" уверяет, что российский Су-57 – это истребитель с открытой архитектурой, и на его базе можно сделать самолет шестого поколения.

Александр ИЛЬИН

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