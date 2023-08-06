Россия и Китай отправили крупнейшую объединенную флотилию к берегам США

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В начале недели российские и китайские военные занялись совместным патрулированием побережья Аляски. На это уже отреагировали в США, отправив в сторону региона несколько эсминцев и самолеты, сообщает WSJ.
Американские военные эксперты заявили, что объединенная флотилия России и Китая является крупнейшей, которая когда-либо приближалась с берегам США. Несмотря на близость к американской территории, они держались на безопасном расстоянии.
Американцы утверждают, что наблюдение за флотилией вели четыре эсминца и разведывательный самолет P-8 Poseidon. По словам адмирала Джона Акилино, США начали наблюдение за российско-китайскими кораблями еще в прошлом месяце. Сейчас они пытаются определить, куда они направляются.
В начале текущего года стало известно об инциденте у берегов США, где охрана заметила российский корабль-разведчик. Он пробыл в акватории несколько недель, слежку за ним вели как на воде, так и в воздухе.
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