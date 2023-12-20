Зачем моргать фарами перед заведением машины в мороз – есть простой ответ

Зачем моргать фарами перед заведением машины в мороз – есть простой ответ
Фото: unsplash.com
Делать это следует при очень сильных холодах

Погода в России в последнее время удивляет своей непредсказуемостью. Периоды рекордных морозов сменяются серьезными потеплением. В такие моменты автолюбители особенно переживают о том, как сохранить свое транспортное средство целым, сохранным и минимизировать последствия непогоды.

Автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом "360" рассказал, что в мороз нужно обязательно поморгать фарами перед тем, как завести машину. И на это есть простой ответ – так получится оживить систему и аккумулятор.

Сразу же поворачивать ключ до отказа тоже не стоит, важно дождаться пока импульс пройдет по автомобилю после первого оборота. Если же завести транспортное средство не выходит, то лучше оставить ее и отправиться в путь на общественном транспорте или такси. В противном случае аккумулятору будет только хуже от постоянных попыток запуска. Вероятнее всего, в ней просто что-то сломалось.

Покупать автоодеяла эксперт не советует, если автомобиль не используется в условиях крайнего севера. При перепадах температуры воздуха такая защита может привести к пожару.

Ранее россиян предупредили, что пик зимнего потепления подходит к концу.

Источник: телеканал "360"

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