Скончался 41 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в стране. За минувшие сутки в стране зафиксировали еще6 659 новых случаев, скончался 41, выздоровели4 687 россиян.

Лидерство по суточному приросту остается за Москвой с 1787 заболевшими, далее идут Петербург и Московская область с 693 и 680 случаями соответственно.

С начала пандемии в стране переболели ковидом 18 517 779 россиян, скончались 382 080, выздоровели 17 929 059.