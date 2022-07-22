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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в стране. За минувшие сутки в стране зафиксировали еще6 659 новых случаев, скончался 41, выздоровели4 687 россиян.
Лидерство по суточному приросту остается за Москвой с 1787 заболевшими, далее идут Петербург и Московская область с 693 и 680 случаями соответственно.
С начала пандемии в стране переболели ковидом 18 517 779 россиян, скончались 382 080, выздоровели 17 929 059.
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