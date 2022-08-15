Статистика по коронавирусу в России на 15 августа

Статистика по коронавирусу в России на 15 августа
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ближайшие недели число заболеваний может снизиться

Количество заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 25 273, был госпитализирован 1 581 человек с подтвержденной болезнью. Еще 15 410 выздоровели, а 53 скончались, сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране. 

В Москве было выявлено 5 734 случая заражения, еще 1 579 обнаружили в Московской области. В Санкт-Петербурге выявлено 3 782 больных COVID-19. 

Всего в России обнаружили 18 907 231 инфицирование ковидом, количество выздоровлений составляет 18 151 487, а смертей – 383 178.

Академик РАН Сергей Нетесов полагает, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом может начать снижаться, поскольку по динамике всплеск заражений коррелирует с происходящим в Турции, передает RT.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Близкие к России страны обратились в НАТО с настойчивой просьбой

Антироссийский маховик продолжает раскручиваться

Путин взбесил Запад новым партнерством – NYT

Планы по изоляции Москвы терпят крах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей