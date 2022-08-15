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Количество заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 25 273, был госпитализирован 1 581 человек с подтвержденной болезнью. Еще 15 410 выздоровели, а 53 скончались, сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране.
В Москве было выявлено 5 734 случая заражения, еще 1 579 обнаружили в Московской области. В Санкт-Петербурге выявлено 3 782 больных COVID-19.
Всего в России обнаружили 18 907 231 инфицирование ковидом, количество выздоровлений составляет 18 151 487, а смертей – 383 178.
Академик РАН Сергей Нетесов полагает, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом может начать снижаться, поскольку по динамике всплеск заражений коррелирует с происходящим в Турции, передает RT.
Антироссийский маховик продолжает раскручиваться