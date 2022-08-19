Инфекция послужила причиной смерти 65 пациентов

Эпидемиологическая обстановка в нашем государстве заметно ухудшилась. С каждым днем число новых зараженных COVID-19 растет. Такие тревожные тенденции серьезно беспокоят профильных специалистов и простых жителей России. Как сообщили статисты, за прошедший день в нашем государстве обнаружили еще 37 609 носителей коронавируса.



При этом больше всего людей заразились в Златоглавой. За сутки в Москве диагностировали 8 555 случаев заболевания. На втором месте – Культурная столица, в Санкт-Петербурге заболели 4 127 человек. Завершает тройку антилидеров Подмосковье с показателем в 3 136 новых зараженных.

Тем временем, медики борются за жизнь каждого пациента. За 24 часа им удалось вылечить 21 887 человек. К сожалению, за тот же период из-за COVID-19 умерли 65 человек.