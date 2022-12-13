Статистика по коронавирусу в России на 13 декабря

Всего в стране от COVID-19 скончалось более 392 тыс человек за все время

Оперштаб по ковиду сообщил о 5 977 суточных заражениях инфекцией в России. Всего за все время пандемии было выявлено 21,6 млн случаев болезни.

Выздоровления, по данным на 13 декабря 2022 года, составляют 6 838. Таким образом, их общее число достигло 21 млн.

Количество летальных исходов за минувшие сутки – 59. Всего в стране от последствий коронавируса погибло 392 720 человек.

Ранее в России вырос спрос на защитные маски и лекарства – продажи таких товаров онлайн выросли примерно на 50% за последнее время. Аналитики связывают это с распространением гриппа и ОРВИ, сообщает МИР 24.