Статистика по коронавирусу в России на 13 декабря

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Всего в стране от COVID-19 скончалось более 392 тыс человек за все время

Оперштаб по ковиду сообщил о 5 977 суточных заражениях инфекцией в России. Всего за все время пандемии было выявлено 21,6 млн случаев болезни. 

Выздоровления, по данным на 13 декабря 2022 года, составляют 6 838. Таким образом, их общее число достигло 21 млн.

Количество летальных исходов за минувшие сутки – 59. Всего в стране от последствий коронавируса погибло 392 720 человек.

Ранее в России вырос спрос на защитные маски и лекарства – продажи таких товаров онлайн выросли примерно на 50% за последнее время. Аналитики связывают это с распространением гриппа и ОРВИ, сообщает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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