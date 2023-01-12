Статистика по коронавирусу в России на 12 января

Всего от инфекции погибло 394 тыс граждан

Согласно последним данным, прирост заражений коронавирусом в России составил 4 675. В больницы поместили еще 882 человека, у которых ранее подтвердился диагноз. Количество выздоровлений за минувшие сутки составило 4 541, а смертей 48, передает Оперативный штаб по ковиду.

Общее количество заражений COVID-19 в России на 12 января 2023 года составило 21,8 млн. Число выздоровлений доросло до 21,2 млн, а летальных исходов до 394 тыс.

Ранее в стране было выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "кракен". Его нашли в Пензенской области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".