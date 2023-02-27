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В последнее время ситуация с распространением коварного COVID-19 снова стало ухудшаться. Эксперты отмечают, что ежедневный прирост новых заболевших заметно увеличился. Согласно свежему отчету профильных специалистов, только за вчерашний день в нашей стране обнаружили 9 580
новых носителей опасного заболевания.
Антилидером в этой сфере остается Златоглавая. В российской столице число заболевших набившей оскомину заразой за сутки составило 1 778 человек. Далее идет Культурная столица с показателем в 1 063 новых инфицированных. На третьем месте – Самарская область, там данный показатель составил 709 человек.
Также сообщается, что за 24 часа доктора полностью вылечили 9 250 инфицированных. К сожалению, судьба распорядилась так, что 30 заболевших не справились с последствиями инфицирования.
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