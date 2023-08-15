Обнаружена странность в заявлении ЦБ РФ о подъеме ключевой ставки

Обнаружена странность в заявлении ЦБ РФ о подъеме ключевой ставки
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Регулятор взялся за курс рубля

На фоне ослабления позиций российской валюты Центральный Банк России провел внеочередное заседание по вопросам повышения ключевой ставки, итогом которого стало решение увеличить ее сразу на 2,5 п.п.. 

Как сообщает телеканал "360", регулятор в своем сообщении указал, что инфляционное давление продолжает усиливаться, а темпы роста в цен стране ускоряются. Поэтому ключевую ставку подняли с 8,5 до 12%.

"Сохранение текущих темпов роста цен означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году", – пояснили в Банке России.

При этом в сообщении указывалось, что ЦБ РФ рассмотрит вопрос еще одного повышения показателя на следующем заседании, которое назначено на 15 сентября. Однако спустя несколько минут после публикации это пропало с официального сайта. На странность обратило внимание издание "Прайм". 

Несмотря на трудности, Центробанк сохранил прогноз, что инфляция вернется к 4% к концу следующего года, пишет "Свободная пресса".

При этом курс рубля уже отреагировал на решение регулятора, растеряв позиции, котрые удалось набрать накануне. Доллар поднялся выше 98 рублей, юань торгуется по 13,4 рубля, а евро выросло выше 107 рублей.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что из-за падения курса рубля Россию могут покинуть трудовые мигранты.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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