В следующем году стоимость может сильно измениться

Минфин нашел способ, как компенсировать рост бюджетных расходов из-за коронавируса. Один из способов – повышение акцизов на сигареты, которые могут вырасти на 20% уже к следующему году. Проект поправок в Налоговый кодекс был одобрен комиссией российского правительства по законопроектной деятельности. Теперь документ ждет рассмотрения на заседании кабмина, передает РБК.

Учитывая данные поправки, ставка акциза на сигареты за тысячу штук – 2359 руб., на электронные сигареты и вейпы поштучно – 60 руб, сообщает телеканал "360".

Ранее россиян предупредили о том, что к концу года ожидается рост цен на продукты. Стоимость съестного может увеличиться от 5 до 30% в случае второй волны COVID-19.