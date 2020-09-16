Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Германия предложила США миллиардную сделку, чтобы "Северный поток – 2" все же заработал. Тем временем Алексея Навального в Берлине могут взять под контроль из-за его желания вернуться на родину. В Японии появилось новое правительство. Что произошло за день, рассказывает "Утро.ру".

Экономика

На Украине назвали единственную причину, которая похоронит "Северный поток – 2". По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, помешать проекту могут лишь санкции США.

При этом стало известно, что Берлин предложил Вашингтону сделку на миллиард евро, чтобы спасти газопровод.

Россия заплатит Украине в этом году почти $2 млрд за прокачку газа.

Политика

Хорватские СМИ полагают, что Михаил Горбачев допустил ошибку, подписав Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Этот факт грозит миру новой войной.

Российские СМИ же предположили, что Германия закроет рот Алексею Навальному, который хочет вернуться на родину. При этом желание оппозиционера не вяжется с историей Берлина, который бездоказательно заявил о том, что блогера якобы отравили "Новичком".

Новое правительство Японии сделало первое заявление об отношениях с Россией. В Токио рассчитывают на продолжение сотрудничества с Москвой по мирному договору.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил у российского коллеги Владимира Путина оружие для защиты белорусов и россиян.

При этом в Европарламенте призвали наказать Россию за ситуацию в Белоруссии и наложить на нашу страну санкции.

Жизнь

16 сентября не стало Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Общественного деятеля нашли мертвым в камере СИЗО.

Шоу-бизнес