Для этого вам потребуется всего два ингредиента

Накипь в электрическом чайнике – одна из самых распространенных проблем, возникающих на кухне. Многие борются с ней с помощью ножа – попросту соскабливая твердый слой. Однако это может повредить его стенки, оставив на них большие царапины.

Что потребуется для борьбы с накипью

Избавиться от налета вам помогут два ингредиента, имеющихся у каждой хозяйки – пищевая соль и лимонная кислота.

Как правильно бороться с накипью

Залейте накипь водой.

Добавьте чайную ложку соли в чайник. Следом засыпьте полпачки лимонной кислоты.

Включите чайник и дождитесь, пока вода дойдет до кипения.

После закипания воды оставьте чайник в покое на несколько минут.

Затем вылейте раствор и тщательно промойте чайник под проточной водой.

После проведенной процедуры чайник станет как новый. Удастся избавиться даже от самого толстого слоя накипи, что крайне обрадует хозяек.

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