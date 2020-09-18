Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Накипь в электрическом чайнике – одна из самых распространенных проблем, возникающих на кухне. Многие борются с ней с помощью ножа – попросту соскабливая твердый слой. Однако это может повредить его стенки, оставив на них большие царапины.
Что потребуется для борьбы с накипью
Избавиться от налета вам помогут два ингредиента, имеющихся у каждой хозяйки – пищевая соль и лимонная кислота.
Как правильно бороться с накипью
После проведенной процедуры чайник станет как новый. Удастся избавиться даже от самого толстого слоя накипи, что крайне обрадует хозяек.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно нужно засыпать порошок в стиральную машинку, чтобы она работала долго и исправно. Для этого средство стоит добавлять не в специальный отсек, а в сам барабан.
Сотрудники финансовых организаций могут незаконно вывести средства с "забытых" депозитов