Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путин готовит "жесткое" заявление Западу, а на Украине боятся заморозки "Северного потока – 2" – эти и другие новости в подборке новостей за день.

Политика

Владимир Путин готовится к своему выступлению на 75-ой Генеральной ассамблее ООН. Эксперты прогнозируют, что из-за сложившейся ситуации в мире, речь лидера будет довольно жесткой.

На Украине считают, что заморозка "Северного потока – 2" следом ударит и по их стране. Американцы не остановятся ни перед чем, в попытке завоевать европейский рынок сбыта.

Немцы заявили, что необходимо организовать сотрудничество с Россией. В бундестаге настаивают, что необходимо поддерживать хорошие отношения между странами даже после скандала с делом Навального.

Названа причина, почему Запад использует любые предлоги для введения санкций против России. Дело в словах Путина, сказанных в 2007 году.

Армия

США научились сбивать гиперзвуковые снаряды. Маневры попали на видео.

Трамп обвинил Россию в краже данных по гиперзвуковому оружию. Он заявил, что первыми "супер-пупер" ракету разработали именно в США.

Эксперт назвал самое уязвимое место "Панцирей-М". По его словам, из-за этого наши корабли может разгромить авиация.

Жизнь

Ситуация с водой в Крыму снова обострилась. Запасов может не хватить до декабря. Из-за этого властям пришлось ужесточить меры.

Алексей Навальный рассказал, как чувствует себя после выхода из комы.

Шоу-бизнес

Скандал, в который угодила дочь Успенской Татьяна Плаксина, вызвал резкую реакцию у крестной дочери артистки.

Фриске вовлекли в скандал с песней для Лукашенко. "Воскрешение" артистки возмутило ее родственников.

Кудрявцева показала, какой сюрприз приготовила мужу ко дню рождения. Артистке пришлось встать ночью, чтобы все организовать.

Наталья Подольская стала объектом критики людей. Девушка вызвала негатив своим внешним видом во время беременности.