Благодаря правильному уходу обувь прослужит вам еще долго

Осень – пора затяжных дождей и грязи. В этот период особенно страдает ваша обувь. "Утро.ру" расскажет, как сохранить ее в хорошем виде.

Необходимо помнить, что выбор того или иного метода чистки зависит от материала, из которого сделана ваша обувь.

Обувь из ткани

Удалить грязь с тканевой поверхности поможет обычное средство для мытья посуды. Последовательность действий такова:

Протрите обувь сухой салфеткой. Это необходимо для того, чтобы избавиться от частиц пыли.

Разведите раствор на основе воды и бытовой химии. Пропорции таковы: одна чайная ложка средства на два стакана подогретой жидкости.

Тщательно перемешайте раствор и окуните в него ненужную зубную щетку, после чего начните чистку. Делается это аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность обуви.

Остатки мыльного средства удалите с помощью салфетки, намоченной в чистой воде.

По завершении процедуры оставьте обувь высыхать.

Однако данный совет не распространяется на обувь из вельвета.

Обувь из кожи

При чистке кожаной обуви существуют свои нюансы.

Разведите специальный раствор. Для этого вам понадобятся холодная вода и дистиллированный белый уксус в одинаковом количестве.

Смочите тканевую салфетку в полученном растворе и протрите обувь.

Оставьте обувь на некоторое время для того, чтобы одна высохла.

Существует еще один метод.

Чтобы избавиться от потертости на обуви из настоящей кожи, необходимо использовать специальный лак. При его отсутствии вернуть ботинкам былой вид поможет пищевая сода.

Смешайте небольшое количество пищевой соды с водой.

Намочите тряпку из мягкой ткани в растворе и обработайте потертую область.

Просушите обувь, после чего протрите ее чистой тряпкой.





Обувь из ворсистой ткани

Обувь из замши, нубука или овчины требует постоянного ухода. Необходимо каждый раз после выхода на улицу очищать поверхность с помощью щетки, имеющей мягкую щетину.

Если на обуви появились царапины, то можно воспользоваться ластиком. Протрите пораженный участок стирательной резинкой, после чего пройдитесь щеткой.

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