Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Осень – пора затяжных дождей и грязи. В этот период особенно страдает ваша обувь. "Утро.ру" расскажет, как сохранить ее в хорошем виде.
Необходимо помнить, что выбор того или иного метода чистки зависит от материала, из которого сделана ваша обувь.
Обувь из ткани
Удалить грязь с тканевой поверхности поможет обычное средство для мытья посуды. Последовательность действий такова:
Однако данный совет не распространяется на обувь из вельвета.
Обувь из кожи
При чистке кожаной обуви существуют свои нюансы.
Существует еще один метод.
Чтобы избавиться от потертости на обуви из настоящей кожи, необходимо использовать специальный лак. При его отсутствии вернуть ботинкам былой вид поможет пищевая сода.
Обувь из ворсистой ткани
Обувь из замши, нубука или овчины требует постоянного ухода. Необходимо каждый раз после выхода на улицу очищать поверхность с помощью щетки, имеющей мягкую щетину.
Если на обуви появились царапины, то можно воспользоваться ластиком. Протрите пораженный участок стирательной резинкой, после чего пройдитесь щеткой.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как отбелить одежду с помощью аспирина.
Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин