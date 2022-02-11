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Очень длинный стол, за который усадили Эммануэля Макрона во время встречи с Владимиром Путиным, стал вынужденной мерой из-за поведения главы Франции – его очень напугала перспектива сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским врачам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.
Журналисты отмечают, что четырехметровый стол, за которым сидели главы стран, поразил многих наблюдателей встречи – некоторые посчитали, что таким образом Путин хотел отправить Западу зашифрованное дипломатическое послание, однако это опровергли источники в Елисейском дворце.
Ответственные за состояние здоровья президента Франции рассказали, что перед Макроном поставили выбор: либо он сдает российский тест на ковид и может приблизиться к Путину, либо отказывается и его отсаживают подальше.
Сотрудники заявили, что прекрасно понимали, как может быть представлено отсутствие рукопожатий и серьезное дистанцирование глав стран друг от друга в политическом плане, но не смогли поступить иначе.
"Мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", – заявил источник изданию, после выразив недоверие российским врачам.
При этом второй информатор пояснил, что перед визитом в Россию Макрон сдал не только ПЦР-тест, но и прошел антиген-тестирование, сделанное его собственным врачом.
Переговоры между Путиным и Макроном в Москве стали сенсацией в интернете – пользователи устроили соревнование по остроумию, высмеивая слишком длинный стол, за которым сидели лидеры. Одни сравнили его с площадкой для игры в бадминтон, другие – с картиной "Тайная вечеря", передает телеканал "360".
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почему запад так желающий уничтожить россию во все услышание по всему миру не указывает как власть россии еще больше разрушает народ ОТНЯВ пенсии у людей?
вы тупиковая ветвь развития
Кто тебе дал визу ? У нас свиней не пускают