Французского лидера пришлось убрать от Путина подальше

Очень длинный стол, за который усадили Эммануэля Макрона во время встречи с Владимиром Путиным, стал вынужденной мерой из-за поведения главы Франции – его очень напугала перспектива сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским врачам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Журналисты отмечают, что четырехметровый стол, за которым сидели главы стран, поразил многих наблюдателей встречи – некоторые посчитали, что таким образом Путин хотел отправить Западу зашифрованное дипломатическое послание, однако это опровергли источники в Елисейском дворце.

Ответственные за состояние здоровья президента Франции рассказали, что перед Макроном поставили выбор: либо он сдает российский тест на ковид и может приблизиться к Путину, либо отказывается и его отсаживают подальше.

Сотрудники заявили, что прекрасно понимали, как может быть представлено отсутствие рукопожатий и серьезное дистанцирование глав стран друг от друга в политическом плане, но не смогли поступить иначе.

"Мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", – заявил источник изданию, после выразив недоверие российским врачам.

При этом второй информатор пояснил, что перед визитом в Россию Макрон сдал не только ПЦР-тест, но и прошел антиген-тестирование, сделанное его собственным врачом.

Переговоры между Путиным и Макроном в Москве стали сенсацией в интернете – пользователи устроили соревнование по остроумию, высмеивая слишком длинный стол, за которым сидели лидеры. Одни сравнили его с площадкой для игры в бадминтон, другие – с картиной "Тайная вечеря", передает телеканал "360".