Российские врачи страшно перепугали Макрона во время визита в Москву

Российские врачи страшно перепугали Макрона во время визита в Москву
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Французского лидера пришлось убрать от Путина подальше

Очень длинный стол, за который усадили Эммануэля Макрона во время встречи с Владимиром Путиным, стал вынужденной мерой из-за поведения главы Франции – его очень напугала перспектива сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским врачам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Журналисты отмечают, что четырехметровый стол, за которым сидели главы стран, поразил многих наблюдателей встречи – некоторые посчитали, что таким образом Путин хотел отправить Западу зашифрованное дипломатическое послание, однако это опровергли источники в Елисейском дворце. 

Ответственные за состояние здоровья президента Франции рассказали, что перед Макроном поставили выбор: либо он сдает российский тест на ковид и может приблизиться к Путину, либо отказывается и его отсаживают подальше. 

Сотрудники заявили, что прекрасно понимали, как может быть представлено отсутствие рукопожатий и серьезное дистанцирование глав стран друг от друга в политическом плане, но не смогли поступить иначе.

"Мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", – заявил источник изданию, после выразив недоверие российским врачам.

При этом второй информатор пояснил, что перед визитом в Россию Макрон сдал не только ПЦР-тест, но и прошел антиген-тестирование, сделанное его собственным врачом. 

Переговоры между Путиным и Макроном в Москве стали сенсацией в интернете – пользователи устроили соревнование по остроумию, высмеивая слишком длинный стол, за которым сидели лидеры. Одни сравнили его с площадкой для игры в бадминтон, другие – с картиной "Тайная вечеря", передает телеканал "360".

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость с Урала
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игорь
интересно
почему запад так желающий уничтожить россию во все услышание по всему миру не указывает как власть россии еще больше разрушает народ ОТНЯВ пенсии у людей?
Так потому что это внутрироссийское дело. Сами разберемся
игорь
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интересно
почему запад так желающий уничтожить россию во все услышание по всему миру не указывает как власть россии еще больше разрушает народ ОТНЯВ пенсии у людей?
М
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Гость340121
Путин ссыкло потому что, боится всего. Сам больной весь. Не сегодня завтра пойдёт кормить червей
кастрюлька,по себе других судить-дело не благодарное,кто ссыкло так это ваша разновидность популяции,на крым и донбасс ссыте дернуться,только и можете стрелять в спины и на расстоянии
вы тупиковая ветвь развития
Гость340307
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Важна суть, а не форма
Гость340302
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Гость340121
Путин ссыкло потому что, боится всего. Сам больной весь. Не сегодня завтра пойдёт кормить червей
Цитата : "Очень длинный стол, за который усадили Эммануэля Макрона .... стал вынужденной мерой из-за поведения главы Франции – его очень напугала перспектива сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским врачам..." - полагаю, что достаточно доходчиво сообщило Reuters.
Гость340121
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Путин ссыкло потому что, боится всего. Сам больной весь. Не сегодня завтра пойдёт кормить червей
Гость339828
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Стол не 4 метра, а 5.5
Гость340121
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Гость340104
Дед Вова выглядит лучше твоего перзидента клоуна, который начинает утро с герыча хохлятина..
Ты видел с чего начинает утро президент Соединённых Штатов ?
Кто тебе дал визу ? У нас свиней не пускают
Гость340104
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Гость340121
Макарон не захотел нюхать путинские шептуны. Дед Вова старый уже и больной, клапан не держит
Дед Вова выглядит лучше твоего перзидента клоуна, который начинает утро с герыча хохлятина..
Гость340121
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Макарон не захотел нюхать путинские шептуны. Дед Вова старый уже и больной, клапан не держит
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