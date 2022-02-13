Медик принесла человеку хорошие новости

Недавно закончившая мединстистут студентка под ником sovkate в TikTok опубликовала трогательное видео, в котором озвучивает результаты анализа пациенту. Многих пользователей Сети ролик буквально довел до слез.

Девушка объясняет, что недавно человеку удалили опухоль, характер которой не был установлен. Ей отправили материалы на обследование – во время анализа в кабинет зашел пациент.

"Ну что, доктор? Там что-то плохое? Это онкология?", – поинтересовался он.

Врач, внимательно посмотрев в микроскоп, трогательно расплылась в улыбке, объявив ему, что переживать по этому поводу не стоит.

Видео собрало почти 3,5 миллиона просмотров и 205 тысяч лайков от пользователей. В комментариях народ поделился впечатлениями от просмотра, отмечая, что такие моменты в работе врача дорогого стоят.

"С замиранием сердца смотрела", "У меня мурашки", "Выдохнула и заплакала", "Как жаль, что я не услышала этих слов, но пусть другим повезет", "Так нравится, что вы искренне рады, что не все равно", – написали люди в комментариях.

Ранее "Утро" рассказывало о пользователе TikTok, который показал драку людей за продукты на мусорке.