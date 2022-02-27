В сложной ситуации нужно внимательно прислушиваться к своему телу

Популярный психолог Людмила Петрановская подсказала, как справиться с гневом во время неприятных переживаний. Она напомнила, что в таких ситуациях нужно внимательно оценивать свое собственное состояние.

Она рассказала, что гнев, как правило, начинает зарождаться в организме человека с неприятных физических ощущений. Это могут быть сжимание кулаков, участившееся биение сердца, прилив крови к голове. Проявления неконтролируемого гнева можно заметить еще до тех пор, пока он не отразился на окружающих.

При появлении первых телесных ощущений Петрановская советует переключать внимание на что-то другое, либо успокоиться с помощью физической активности. К примеру, пойти умыть лицо или руки, сделать зарядку или издать громкие звуки животных – порычать или что-то подобное.

По словам психолога, гнев можно унять, если занять мозг решением сложной задачи. Человек может поругаться на иностранном языке или выполнить любое упрожнение на координацию.

При этом она посоветовала каждый раз, когда удается сделать даже небольшие успехи в подавлении неприятных эмоций, в голове отмечать свой успех.

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