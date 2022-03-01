Требования коснутся практически всех граждан РФ

С 1 марта 2022 года в России начинают действовать новые законы и правила. Несмотря на то, что подписаны они были ранее, многие жители страны о них не слышали. Чтобы не было сюрпризов, предлагаем ознакомиться с самыми важными нововведениями.

Старая техника

С 1 марта нельзя выкидывать на помойку старую бытовую технику, сломанные компьютеры и даже такие детали, как материнские платы. Если нужно от них избавиться, следует обратиться к компании-оператору по вывозу мусора или самим сдать в пункт сбора для утилизации. С нарушителей-физлиц будет взиматься штраф в размере 1-2 тыс. рублей, с предприятий и юрлиц – 100-250 тысяч, передает "ПГ". Ранее уж был введен запрет на выбрасывание в обычные мусорные контейнеры батареек, ртутных термометров, смартфонов, автомобильных шин и пр.

Оружие

С 1 марта меняются требования для разрешения на оружие. Пройти медосмотр и получить необходимую для лицензии справку теперь можно только в государственных или муниципальных медицинских учреждениях. Обязательно психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и психотропные вещества. Разрешение будет выдаваться на пять лет.

Водительские права

С 1 марта водители, лишенные права управлять автомобилем за вождение в нетрезвом виде или за ДТП, при прохождении медосмотра для получения нового водительского удостоверения должны сдавать кровь и мочу для выявления признаков приема алкоголя, наркотических и психотропных препаратов. В медсправке также должна быть указана фамилия врача-нарколога и психиатра, которые проводили осмотр.

Автошколы теперь должны передавать в ГИБДД списки учащихся за 10 дней до начала практики езды по городу, чтобы инспекторы успели проверить, нет ли среди соискателей на права граждан с медицинскими противопоказаниями или тех, кто ранее был лишен права на вождение.

Свидетельство о смерти

С 1 марта свидетельства о смерти в России будут цифровыми. Медицинские организации будут вносить сведения об умершем в реестр, и ЗАГСы, ПФР и другие органы получат электронный документ по межведомственному обмену. Родственникам скончавшегося не придется заниматься этим самим.

Штрафы

С 1 марта в РФ начинают действовать новые штрафы за отсутствие ОСАГО, техосмотра и проч. Об этом "Утро.ру" подробно рассказывало ранее.