В Балашихе женщина лишилась газа из-за соседей

Юрист дала совет, как поступать в подобных случаях

Жительница дома №15 по улице Твардовского в подмосковной Балашихе больше 10 дней вынуждена обходиться без газа из-за того, что коммунальные службы начали ремонт оборудования в отсутствие некоторых жильцов.

О своей беде женщина рассказала в соцсети. По ее словам, в доме проводили ремонтные работы с отключением подачи газа. Но все работы завершены, с 22 февраля везде газ дали, а по ее стояку нет. Дело в том, что в одной из квартир отсутствуют жильцы, а без них никак. Женщина опасается, что ей придется жить без газа еще долго, поскольку местонахождение жильцов неизвестно, а искать их никто не собирается.

"Стоило бы написать жалобу на ремонтников в технадзор. Здесь есть вопросы к технологии подключения и ремонта. Почему, люди должны зависеть от соседей, которых не могут найти",

– приводит сайт "Подмосковье сегодня" рекомендацию юриста Ирины Зуй.

Ранее в Балашихе засекли мужчину, который выбрасывал снег из контейнера.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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