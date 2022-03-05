За участие в несанкционированных митингах грозит до пяти лет тюрьмы

Наказание за дискредитацию армии РФ также усилено

Распространение ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации будет сурово караться, вплоть до лишения свободы на 15 лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ответственность за участие в незаконных акциях также усиливается.

За распространение фейков о российской армии грозит наказание в виде штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, принудительных работ в течение 3 лет и даже лишение свободы на срок до трех лет.

Если ложные сведения распространяло должностное лицо, тюремный срок может вырасти до 10 лет. Если эти фейки повлекли за собой тяжкие последствия, лишение свободы может продлиться 15 лет.

Если фейки сопровождались призывами к проведению несогласованных митингов, гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, юрлицам – до 1 млн рублей, передает РИАМО. Если в результате этих акций кому-то был причинен тяжкий вред здоровью или произошли массовые нарушения общественного порядка, могут присудить до пяти лет лишения свободы.

Если призывы к участию в несанкционированной акции повлекли тяжкие последствия – смерть, тяжкий вред здоровью или массовые нарушения



За публичные призывы к введению санкций против России грозит штраф до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридический. В ряде случаев возможно заключение до 3 лет со штрафом.

Законы в защиту военнослужащих РФ ранее приняли депутаты Госдума и одобрили в Совете Федерации.