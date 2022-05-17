Представитель главы России привел свое видение ситуации

После интервью, в котором Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта патриотом, несмотря на отъезд в Израиль после начала спецоперации, пресс-секретарь президента столкнулся с резкой критикой в свой адрес. В частности, его слова оценил глава Чечни Рамзан Кадыров, в результате чего между ними произошла заочная перепалка.

Чеченский лидер заявил, что представитель президента имеет шкалу приоритетов, которую нельзя назвать "созревшей", указав, что с этим нужно что-то делать. Отдельно Кадырова возмутило, что Песков не поздравил его с присвоением звания генерал-лейтенанта.

Пресс-секретарь полагает, что главе Чечни не стоит соревноваться в патриотизме, поскольку все должны быть объединены вокруг одного президента. А что касается звания, то соответствующего указа он просто не видел.

Во время выступления на марафоне "Новые знания" Песков ответил на вопрос о том, какие отношения у него с Кадыровым после произошедшего. По его словам, иногда они критикуют позиции друг друга, но делают это в дружеской манере.

"Мы в очень добрых отношениях", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь рассказал, какое будущее ждет Россию в противостоянии с Западом.