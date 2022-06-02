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Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта. Указ опубликован на портале правовой информации.
До этого он был генерал-майором, сообщает телеканал "360".
Наканунне СМИ сообщили, что президент отправил в отставку пятерых генералов МВД и одного полковника. Это произошло из-за кадровых перестановок в ведомстве.
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