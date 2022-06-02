Официальное назначение на должность он пполучил несколько дней назад

Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта. Указ опубликован на портале правовой информации.

До этого он был генерал-майором, сообщает телеканал "360".

Наканунне СМИ сообщили, что президент отправил в отставку пятерых генералов МВД и одного полковника. Это произошло из-за кадровых перестановок в ведомстве.