Путин сделал генералом-лейтенантом нового главу МЧС

Официальное назначение на должность он пполучил несколько дней назад

Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта. Указ опубликован на портале правовой информации. 

До этого он был генерал-майором, сообщает телеканал "360".

Наканунне СМИ сообщили, что президент отправил в отставку пятерых генералов МВД и одного полковника. Это произошло из-за кадровых перестановок в ведомстве.

Источник: ОИППИ ✓ Надежный источник
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