После заражения лишаем у генсека НАТО заподозрили СПИД

После заражения лишаем у генсека НАТО заподозрили СПИД
Фото: Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Врач указала на тревожные признаки болезни

Дерматолог Ирина Скорогундаева объяснила, почему генеральный секретарь НАТО мог заразиться опоясывающим лишаем. По ее словам, это говорит о проблемах с иммунитетом у политика. 

В беседе с "Говорит Москвой" она отметила, что серьезные проблемы со здоровьем можно подозревать в том случае, если Столтенберг заболел вирусом во второй раз. 

"Это говорит о выраженной иммунодепрессии, здесь в подозрении даже СПИД", – сообщила врач.

Она подчеркнула, что повторные случаи в основном проявляются при тяжелых иммунодепрессивных состояниях. А если человек заболел опоясывающим лишаем в первый раз, то проблемы с иммунитетом тоже есть, но не настолько серьезные. 

Дерматолог указала, что вирус передается при контакте, однако высокой контагиозности он не имеет. Проявления болезни уходят примерно через две недели, хотя какие-то симптомы могут сохраняться на протяжении определенного времени. 

О заражении Йенса Столтенберга стало известно сегодня. Из-за этого он отменил официальные визиты в Германию и Румынию. Недуг политика объясняют последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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