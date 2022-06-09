Врач указала на тревожные признаки болезни

Дерматолог Ирина Скорогундаева объяснила, почему генеральный секретарь НАТО мог заразиться опоясывающим лишаем. По ее словам, это говорит о проблемах с иммунитетом у политика.

В беседе с "Говорит Москвой" она отметила, что серьезные проблемы со здоровьем можно подозревать в том случае, если Столтенберг заболел вирусом во второй раз.

"Это говорит о выраженной иммунодепрессии, здесь в подозрении даже СПИД", – сообщила врач.

Она подчеркнула, что повторные случаи в основном проявляются при тяжелых иммунодепрессивных состояниях. А если человек заболел опоясывающим лишаем в первый раз, то проблемы с иммунитетом тоже есть, но не настолько серьезные.

Дерматолог указала, что вирус передается при контакте, однако высокой контагиозности он не имеет. Проявления болезни уходят примерно через две недели, хотя какие-то симптомы могут сохраняться на протяжении определенного времени.

О заражении Йенса Столтенберга стало известно сегодня. Из-за этого он отменил официальные визиты в Германию и Румынию. Недуг политика объясняют последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.