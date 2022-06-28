Эксперт раскрыла несколько простых правил

Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что скинуть пару лишних килограммов можно благодаря простым правилам: "чистому" питанию, физической активности и правильному уходу. Своими советами она поделилась с "Лентой.ру".

Эксперт рассказала, что делать выбор в пользу быстрого похудения не стоит – это крайне вредно для организма. Несколько стремительно сброшенных кило сейчас обернутся проблемами со здоровьем в будущем.

Свиридова советует исключить перекусы вредными продуктами – к примеру, шоколадом или чипсами, сделав выбор в пользу более здоровой пищи. Это может быть фрукт или злаковый батончик.

Всего в течение дня должно быть три полноценных приема пищи, которые на 50% состоит из овощей, а остальное – белок пополам с углеводами.

Она посоветовала отказаться от лифта, поднимаясь на свой этаж по лестнице, делать зарядку, ходить пешком и кататься на велосипеде. Это позволит мышцам быть в тонусе, больше расходовать калорий и поспособствует хорошему самочувствию.

Также, по ее словам, нужно уделять время уходу за телом – делать скрабирование и увлажнять кожу.