Назван способ похудеть к отпуску за неделю

Назван способ похудеть к отпуску за неделю
Фото: i yunmai/unsplash.com
Эксперт раскрыла несколько простых правил

Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что скинуть пару лишних килограммов можно благодаря простым правилам: "чистому" питанию, физической активности и правильному уходу. Своими советами она поделилась с "Лентой.ру". 

Эксперт рассказала, что делать выбор в пользу быстрого похудения не стоит – это крайне вредно для организма. Несколько стремительно сброшенных кило сейчас обернутся проблемами со здоровьем в будущем. 

Свиридова советует исключить перекусы вредными продуктами – к примеру, шоколадом или чипсами, сделав выбор в пользу более здоровой пищи. Это может быть фрукт или злаковый батончик. 

Всего в течение дня должно быть три полноценных приема пищи, которые на 50% состоит из овощей, а остальное – белок пополам с углеводами. 

Она посоветовала отказаться от лифта, поднимаясь на свой этаж по лестнице, делать зарядку, ходить пешком и кататься на велосипеде. Это позволит мышцам быть в тонусе, больше расходовать калорий и поспособствует хорошему самочувствию. 

Также, по ее словам, нужно уделять время уходу за телом – делать скрабирование и увлажнять кожу. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россия нанесла по Литве внезапный удар из-за Калининграда

Хакеры начали собственную спецоперацию

В Германии ужаснулись новой "ловушке" Путина для Запада

Европейские деятели считают нашего президента всесильным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей