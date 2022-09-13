Основные возрастные изменения, как правило, начинаются после 30 лет

Старение является неизбежным для организма процессом, однако существуют повседневные привычки, которые способны его ускорить. Эксперты выделили несколько признаков, на которые нужно обратить особое внимание.

1. Состояние тела. Если у человека имеются хронические воспаления, застой жидкости в организме, плохой сон и регулярные боли, то, вероятно, старение идет в более быстром темпе. Сокращение потребления насыщенных жиров, рафинированных углеводов, добавленного сахара и других продуктов, вызывающих воспаление, может помочь замедлить этот процесс и уменьшить эти побочные эффекты.

2. Потеря мышечной массы. Обычно это начинается после 30 лет из-за меньшей выработки необходимых гормонов. Специалисты советуют уделять внимание физической активности, чтобы исправить ситуацию.

3. Внешний вид кожи. Если появились морщины, пигментные пятна, то это может говорить об активации процессов старения.

4. Началось выпадение волос. Это является нормальной частью процесса старения, поскольку волосяные фолликулы постепенно производят более тонкие и слабые пряди. Однако потеря большого количества волос может означать, что человек стареет быстрее положенного.

5. Проблемы со сном. Если уснуть стало сложнее, то эксперты советуют обращаться за помощью к специалистам. Избавившись от бессоницы получится замедлить возрастные процессы.