Названы способы отличить хорошую красную икру от некачественной

Фалисификат обладает низкой питательной ценностью

Многие производители сейчас стараются уменьшить оригнальную стоимость красной икры, чтобы продать с существенным для себя плюсом. Они могут делать фальсификат из рафинированых масел, добавлять красители, использовать глицерин. Диетолог Маргарита Королева в беседе с "Московй 24" рассказала, как выбрать самую хорошую красную икру.

По ее словам, лучше всего покупать товар в проверенных, крупных торговых точках. Качественная икра не слипается, у нее нет раздавленных икринок и все примерно одинакового размера.

"В объеме они должны быть одинаковыми, не тусклыми. То есть у них должен быть характерный блеск на поверхности", – отметила она.

Иногда бывает, что производитель смешивает икру разных видов рыб – от этого и размер икринок отличается. Это уже вряд ли можно назвать первосортным продуктом.

Эксперт подчеркнула, что качественная икра не будет стоить дешево. Перед покупкой лучше провести общий мониторинг цен и отталкиваться от средней при выборе товара.