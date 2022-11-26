Названы способы отличить хорошую красную икру от некачественной

Названы способы отличить хорошую красную икру от некачественной
Фото: unsplash.com
Фалисификат обладает низкой питательной ценностью

Многие производители сейчас стараются уменьшить оригнальную стоимость красной икры, чтобы продать с существенным для себя плюсом. Они могут делать фальсификат из рафинированых масел, добавлять красители, использовать глицерин. Диетолог Маргарита Королева в беседе с "Московй 24" рассказала, как выбрать самую хорошую красную икру.

По ее словам, лучше всего покупать товар в проверенных, крупных торговых точках. Качественная икра не слипается, у нее нет раздавленных икринок и все примерно одинакового размера. 

"В объеме они должны быть одинаковыми, не тусклыми. То есть у них должен быть характерный блеск на поверхности", – отметила она. 

Иногда бывает, что производитель смешивает икру разных видов рыб – от этого и размер икринок отличается. Это уже вряд ли можно назвать первосортным продуктом. 

Эксперт подчеркнула, что качественная икра не будет стоить дешево. Перед покупкой лучше провести общий мониторинг цен и отталкиваться от средней при выборе товара. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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