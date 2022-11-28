Трех российских иноагентов могут лишить гражданства

С такой инициативой выступили общественники

Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов считает, что в действующее российское законодательство нужно внести изменения, позволяющие лишить гражданства иноагентов. Об этом сообщает SHOT. 

По его словам, таких лиц нужно загнать в самые жесткие рамки, чтобы они "минимизировали свой преступный ущерб" в отношении страны. 

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мера в случае принятия может коснуться Максима Галкина, Юрия Дудя, Алишера Моргенштерна – все они были признаны иноагентами. 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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