Трех российских иноагентов могут лишить гражданства

С такой инициативой выступили общественники

Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов считает, что в действующее российское законодательство нужно внести изменения, позволяющие лишить гражданства иноагентов. Об этом сообщает SHOT.

По его словам, таких лиц нужно загнать в самые жесткие рамки, чтобы они "минимизировали свой преступный ущерб" в отношении страны.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мера в случае принятия может коснуться Максима Галкина, Юрия Дудя, Алишера Моргенштерна – все они были признаны иноагентами.