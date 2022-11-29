Первые симптомы менингита: как распознать болезнь

Болезнь может появиться по ряду факторов

Сотрудники одной популярной торговой онлайн-площадки массово заразились менингитом. Сообщается о примерно 30 подтвержденных диагнозах. По данным представителей организации, на месте уже провели дезинфекцию. Где и когда могли заразиться работники – неизвестно. Врач Мария Игнатова в беседе с "Известиями" рассказала, как можно распознать первые признаки болезни.

Невролог напомнила, что менингит – это заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Основными признаками проявления заболевания являются головная боль, довольно интенсивная и мучительная, повышение температуры, рвота, потеря сознания, судороги, а в некоторых случаях и нарушения психики.

Считается, что к развитию заболевания приводят инфекционные возбудители. Нередко происходит так, что к появлению менингита может приводит набор имеющихся у человека микроорганизмов.

Заразиться можно воздушно-капельным путем, бытовым при контакте, через биоотходы человека, кровь или плаценту.