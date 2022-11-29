Как быстрее похудеть: достаточно ежедневно съедать один минерал

Как быстрее похудеть: достаточно ежедневно съедать один минерал
Фото: unsplash.com
Вещество содержится в продуктах растительного и животного происхождения

Быстрее избавиться от лишнего веса при соблюдении диеты и физической активности может помочь хром. Об этом в своем Telegram рассказал диетолог Руслан Алиев. По его словам, добавка помогает стимулировать процесс похудения. 

Суточная норма употребления хрома – 50 мкг. Благодаря нему регулируется уровень глюкозы в крови, а также усиливается действие инсулина. 

Особо богаты хромом рыба и морепродукты – тунец, сазан, сельдь, мойва, скумбрия, зубатка, лосось, камбала, карась, карп и креветки. Много вещества содержится в печени и утки. Из растительных продуктов хромом богаты свекла и перловая крупа. 

Диетолог утверждает, что у минерала есть и побочные эффекты. Если переборщить, могут появиться головные боли, водянистый стул, головокружение, крапивница – как только что-то из этого начало проявляться, суточное употребление хрома нужно снижать. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Макрон готов отомстить Путину после унижения

Париж хочет отыграться за провалы в Африке

У России появился новый план по "Северному потоку-2"

Выбирать можно меньшее из зол

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей