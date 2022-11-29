Как быстрее похудеть: достаточно ежедневно съедать один минерал

Вещество содержится в продуктах растительного и животного происхождения

Быстрее избавиться от лишнего веса при соблюдении диеты и физической активности может помочь хром. Об этом в своем Telegram рассказал диетолог Руслан Алиев. По его словам, добавка помогает стимулировать процесс похудения.

Суточная норма употребления хрома – 50 мкг. Благодаря нему регулируется уровень глюкозы в крови, а также усиливается действие инсулина.

Особо богаты хромом рыба и морепродукты – тунец, сазан, сельдь, мойва, скумбрия, зубатка, лосось, камбала, карась, карп и креветки. Много вещества содержится в печени и утки. Из растительных продуктов хромом богаты свекла и перловая крупа.

Диетолог утверждает, что у минерала есть и побочные эффекты. Если переборщить, могут появиться головные боли, водянистый стул, головокружение, крапивница – как только что-то из этого начало проявляться, суточное употребление хрома нужно снижать.