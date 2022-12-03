Как быстро скинуть вес к Новому году: совет диетолога

По его словам, за три недели может уйти до десяти кило

Врач-диетолог Алексей Ковальков утверждает, что есть эффективный способ скинуть лишний вес перед новогодними праздниками. Это кетогенная диета, однако у нее имеются свои противопоказания, сообщает радио "Sputnik".

Суть такого рациона заключается в том, что человек практически исключает углеводы, заменяя все на большое количество жиров и белка. При этом не нужно изнурять себя голодом или постоянными физическими упражнениями. Примерно за 2-3 недели может уйти от пяти до десяти кило.

"Исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза", – рассказал эксперт.

Он также отметил, что долго сидеть на подобной диете запрещено, поскольку она крайне токсична для организма. Допустимый максимум – три недели. Как только человек потеряет в диапазоне 5-10 кило, от нее нужно отказаться.

Диетолог посоветовал проконсультироваться с врачом, можно ли человеку сидеть на таком рационе, поскольку он влечет за собой неприятные последствия для некоторых органов.