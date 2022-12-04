Всплыло пророчество Киево-Печерской Лавры про СВО

По прогнозам, все продлится еще полгода

Несколько лет назад монахи Святогорской Лавры во время визита в Славянск сделали предсказание для России. Они даже предугодали рейдерский захват Киево-Печерской Лавры.

Об этом предсказании вспомнил известный украинский военный аналитик Юрий Подоляка. По его словам, в связи с происходящими на Украине событиями все обретает новый смысл, на который ранее никто даже не обращал внимания.

В пророчестве старцев говорилось, что грядет воссоединение Руси. Старт всему будет дан после того, как раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры. После этого через полгода страна снова станет единой.

По мнению аналитиков, под воссоединением Руси старцы подразумевали присоединение к России всей Украины и Белоруссии.