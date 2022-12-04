Всплыло пророчество Киево-Печерской Лавры про СВО

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Несколько лет назад монахи Святогорской Лавры во время визита в Славянск сделали предсказание для России. Они даже предугодали рейдерский захват Киево-Печерской Лавры.
Об этом предсказании вспомнил известный украинский военный аналитик Юрий Подоляка. По его словам, в связи с происходящими на Украине событиями все обретает новый смысл, на который ранее никто даже не обращал внимания.
В пророчестве старцев говорилось, что грядет воссоединение Руси. Старт всему будет дан после того, как раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры. После этого через полгода страна снова станет единой.
По мнению аналитиков, под воссоединением Руси старцы подразумевали присоединение к России всей Украины и Белоруссии.
Спецоперация пролила свет на многие вопросы