Названы продукты для долгого сохранения молодости

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За долгое здоровье организма отвечают специальные вещества – антиоксиданты. Благодаря ним люди могут поддерживать вес в норме и работу внутренних органов в норме, а также выглядеть моложе своего возраста. Врач-терапевт Иван Колесников рассказал, в каких продуктах вещества содержится больше всего.
По его словам, нужно почаще есть пять определенных продуктов. Это черника, брокколи, авокадо, фасоль и красная капуста.
В чернике много витамина C, который способствует улучшению циркуляции крови. В ней содержится и калий, который помогает нейтрализовать отеки.
Брокколи является источником полезной клетчатки. Также капуста богата бета-каротином – он отвечает за молодость и красоту ногтей, волос и кожи.
В авокадо есть масса полезных веществ, которые положительно сказываются на здоровье и красоте. К примеру, витамин E и фолиевая кислота.
Полезным источником минералов является и фасоль – все благодаря способности выводить вредный холестерин из организма. А красная капуста может защитить от развития рака и сократить появление морщин.
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