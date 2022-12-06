Сделано важное заявление о возобновлении полетов над Россией

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После начала СВО на территории Украины многие иностранные компании заявили о прекращении полетов в воздушном пространстве России, что серьезно затруднило авиасообщение между странами.
Продолжили полеты ближневосточные и китайские авиакомпании. На этом фоне серьезно увеличился поток россиян в Турцию, которые используют Стамбул в качестве транзитной точки. Однако вскоре ситуация может измениться. Важное заявление по этому поводу сделал генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш в интервью The Telegraph.
Он утверждает, что Западу нужно начинать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. Это требуется для снижения нагрузки на иностранные авиакомпании.
По его словам, сейчас количество самолетов в небе над Европой стало "большой проблемой". Уолш также отметил, что скоро китайские компании возобновят полеты после ослабления коронавирусных ограничений, и у них появится важное преимущество перед британскими, которые вынуждены облетать Россию и Украину.
Директор считает, что настало время подумать о возобновлении полетов в российском воздушном пространстве. И окончательное решение нужно принять, не дожидаясь завершения украинского конфликта.
Вашингтон считает себя полноправным участником событий