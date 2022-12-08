От какого вида рыбы нужно срочно отказаться

Постоянное употребление может повлечь большие проблемы для здоровья

Диетологи считают рыбную диету одной из самых полезных для организма. Средниземноморский стиль питания, по наблюдениям специалистов, даже помогает продлить жизнь. Тем не менее, существует один вид рыбы, который крайне нежелательно употреблять часто – все из-за содержащихся в ней микроэлементов. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Самой вредной для здоровья рыбой она назвала тунец. По ее словам, когда особи становятся взрослыми, они начинают накапливать в своем организме примеси тяжелых металлов, включая ртуть.

"При регулярном использовании в рационе она может быть источником интоксикации", – пояснила специалист.

В таком случае у человека может возникнуть быстрая утомляемость, снижение работоспособности, начнутся нарушения в работе печени, которая не сможет своевременно выводить токсины из организма.

Самой полезной рыбой является та, которая не вырастает до больших размеров, указала врач. Они не накапливают в больших объемах соли тяжелых металлов, а, напротив, дают организму массу полезных веществ, включая хорошо усваиваемый белок.