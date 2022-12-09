Почему категорически нельзя есть косточки мандарина

В большом количестве они могут привести к отравлению

Многие люди предпочитают не выплевывать косточки мандарина, проглатывая их вместе с плодами. Для здорового человека появление больших проблем в организме это не вызовет, другое дело если имеются расстройства ЖКТ, рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, мандариновые косточки имеют слишком плотную структуру, которая содержит пищевые волокна. Они могут раздражать слизистую желудка или кишечника, вызывая обострения гастрита, гастродуоденита или язвы.

Не стоит есть косточки в большом количестве, поскольку это часто приводит к токсическому воздействию на организм. Дело в том, что они содержат определенную кислоту, употребление которой может привести к отравлению.

"Если это одна-две косточки в день, то это не опасно. А если человек, условно, съедает горсть этих косточек, да еще и разжевывает их, то это может быть токсично!", – пояснила специалист.

Она отметила, что признаками такого отравления являются подташнивание, общий дискомфорт, боли в пищеварительной системе.