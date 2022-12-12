Врачи развеяли миф о пользе моржевания

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Холодная температура может оказывать губительное воздействие на организм человека, а польза от моржевания сильно преувеличена. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации кардиологов.
Они сообщили, что при резком погружении в воду, температура которой ниже 15,5°C, человек может и вовсе погибнуть. Он сталкивается с холодным шоком, у него учащается дыхание, сердечные сокращения, что приводит к повышению артериального давления. Если воздействие холода продолжается, то кровь начинает стремиться к самым важным органам, расположенным в центре тела – из-за этого конечности теряют свою подвижность.
Если неподготовленный человек решил заняться моржеванием, то сперва ему нужно подготовить свое тело – омываться холодной водой в душе или заниматься спортом на улице. Это касается даже случаев, когда не было диагностировано заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Американцам не нужна ядерная мировая
У Москвы в руках серьезный козырь