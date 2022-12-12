Врачи развеяли миф о пользе моржевания

Врачи развеяли миф о пользе моржевания
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Процедура может привести к летальному исходу

Холодная температура может оказывать губительное воздействие на организм человека, а польза от моржевания сильно преувеличена. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации кардиологов.

Они сообщили, что при резком погружении в воду, температура которой ниже 15,5°C, человек может и вовсе погибнуть. Он сталкивается с холодным шоком, у него учащается дыхание, сердечные сокращения, что приводит к повышению артериального давления. Если воздействие холода продолжается, то кровь начинает стремиться к самым важным органам, расположенным в центре тела – из-за этого конечности теряют свою подвижность.

Если неподготовленный человек решил заняться моржеванием, то сперва ему нужно подготовить свое тело – омываться холодной водой в душе или заниматься спортом на улице. Это касается даже случаев, когда не было диагностировано заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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