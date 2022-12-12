Пророчество Ванги на 22 декабря 2022 года ужаснуло россиян

Пророчество Ванги на 22 декабря 2022 года ужаснуло россиян
Фото: Пакко - bg/wikimedia.org
Народ вспоминает слова провидицы о шести двойках

Известная болгарская предсказательница Вангелия, более известная как Ванга, предрекала миру тяжелый 2022 год. Особые беды, согласно ее прогнозам, будут приносить даты с шестью двойками. Такая уже была 22 февраля 2022 года, когда начались серьезные политические изменения. И в ближайшее время людей ждет повторение больших мировых событий.

В Сети полагают, что пророчество Ванги может относиться и к декабрю. Не исключено, что 22.12.2022 мир может столкнуться с серьезными изменениями или трагическими событиями. Она предсказывала, что некий "Большой Брат" начнет буквально сметать все с лица земли. Некоторые толкователи думают, что так она называла Россию, хотя единого мнения на этот счет нет.

Болгарская провидица говорила, что в день, когда Солнце станет черным, начнется большая катастрофа, пережить которую люди окажутся не в состоянии. Следом за этим придут нищета, голод и разруха. 

Тем не менее, согласно словам Ванги, все это продлится недолго, и вскоре ситуация в мире стабилизируется. 

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